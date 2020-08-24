شكرا لقرائتكم خبر عن رايتس ووتش: أصحاب الأعمال فى قطر تذرعوا بفيروس كورونا لوقف أجور العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت منظمة "هيومن رايتس"، قطر بعدم تنفيذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، مؤكدة أن أصحاب الأعمال في قطر تذرعوا بفيروس كورونا لوقف الأجور.

وفى وقت سابق، أنشأ النظام القطرى السنوات الماضية عدة مؤسسات تحت مسمى مؤسسات العمل الخيرى، تقوم بجمع تبرعات من داخل قطر والعالم كله وخداع المتبرعين بتوجيه أموالهم للعمل الخيري، لكن كشفت السنوات الأخيرة الحقيقة التى صدمت كثيرين، وهى أن تلك المؤسسات تقدم هذه الأموال للإرهابيين والتنظيمات المسلحة حول العالم لتدمير الدول العربية.

Advertisements

في هذا الإطار يبرز اسم "منظمة الكرامة"، التى تمولها قطر حتى هذه اللحظة لتكون بمثابة ستار يخفي تمويل قطر لتنظيمات وجماعات إرهابية في العديد من دول العالم.وهذا كله رغم صدور قرار لوقف تسجيل المنظمة في الأمم المتحدة عام 2011م بسبب تمويلها لتنظيم القاعدة وجماعات إرهابية في سوريا والعراق.

تأسست منظمة الكرامة عام 2004م في المدينة السويسرية "جنيف"، وتزعم المنظمة في أوراقها بأنها تعمل على قضايا حقوق الإنسان وتقديم المساعدات، لكن ما يحدث في الخفاء أمر آخر، على النقيض من ذلك.

في ديسمبر 2013، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية تقريًرا مفاده أن هذه المنظمة تقدم دعمًا ماليًا لتنظيمات إرهابية تابعة للقاعدة في اليمن وسوريا والعراق، ما يجعلها في الواقع مجرد جسر لنقل الأموال القطرية إلى تلك الجماعات.