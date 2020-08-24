شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الموريتانى يفرج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت قوات الأمن الموريتانى فجر اليوم الاثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من احتجازه في إدارة الأمن بالعاصمة نواكشوط على ذمة التحقيق، وذكرت صحيفة "الصحراء" أن الرئيس السابق وصل إلى منزله في مقاطعة "لكصر" في العاصمة /نواكشوط/، وسط تجمهر العشرات من ذويه وأنصاره. ويُتوقع أن توجه الاتهامات للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد اكتمال التحقيق المتواصل مع عشرات من أركان حكمه.



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