بومبيو في إسرائيل بمستهل جولة تشمل السودان والبحرين والإمارات

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إسرائيل، الإثنين، في مستهل جولة رسمية، تشمل السودان والبحرين والإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

وذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن بومبيو سيلتقي أيضا وزيري الدفاع بيني غانتس، والخارجية غابي أشكنازي، ورئيس "الموساد" يوسي كوهين.

والأحد، قالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن "الجولة التي يجريها بومبيو إلى لشرق الأوسط ستستمر من 23 إلى 28 أغسطس (آب) الجاري".

وأشارت الوزارة أن "بومبيو سيناقش مع نتنياهو قضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بنفوذ إيران، وإقامة علاقات إسرائيلية وتعميقها في المنطقة، وكذلك التعاون لحماية الاقتصادين الأمريكي والإسرائيلي".

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أما في السودان، فيلتقي الوزير الأمريكي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل، بحسب المصدر نفسه.



وعقب ذلك يسافر بومبيو إلى المنامة للقاء ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويختتم رحلته في الإمارات، حيث يلتقي مع نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.



وتأتي الجولة، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أغسطس، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



واتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، هو تتويج لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية".

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