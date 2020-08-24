حماس تُحذّر إسرائيل من استمرار التصعيد وتشديد الحصار على غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، إسرائيل من استمرار التصعيد العسكري على قطاع غزة، وتشديد إجراءات الحصار المفروض عليه منذ 14 عاما.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة منه: "استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة، وإحكام الحصار، عدوان متواصل على شعبنا، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب عليه من نتائج وتداعيات".

وتابع: "تشديد إجراءات الحصار ومنع دخول الوقود والبضائع ومستلزمات الحياة إلى سكانها، جريمة ضد الإنسانية، ولن تنال هذه السياسة من عزيمة شعبنا ومقاومته".

وطالب المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بـ "العمل على لجم العدوان على غزة وإنهاء حصارها".

كما دعا السلطة الفلسطينية إلى "تحمّل مسؤولياتها تجاه سكان غزة المحاصرين، والعمل على دعمهم وتعزيز صمودهم".



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وفجر الاثنين، شنّت الطائرات الإسرائيلية، غارات على مواقع قالت إنها تابعة لحركة "حماس"؛ ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

وقررت إسرائيل، الأحد، منع دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم (جنوبا)، باستثناء الغذائية والطبية.

ومنذ نحو أسبوعين، تمنع السلطات الإسرائيلية، إدخال مواد البناء والوقود للقطاع، عبر المعبر، الذي يعد المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين.

كما يسود أجواء قطاع غزة، منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي أهدافا، يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، ردا منه على إطلاق البالونات الحارقة.



ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

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