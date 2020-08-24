وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

فتحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة باب التقديم على 179 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء للعمل بمجال التمريض بمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب – مستشفى الملك فيصل العسكري .

المسمى الوظيفي : ممرض / ممرضة بمختلف الأقسام . الشروط : 1- درجة البكالوريوس في تخصص ” التمريض ” . 2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات . Advertisements 3- شهادة دعم الحياة الأساسية BLS. 4- مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين . وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح من يوم أمس الأحد 4 / 1 / 1442 هـ ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــا .

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