- 1/2
- 2/2
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً وتوقف عن مزاولة العمل وبلغ سن الستين أو تجاوزها.
وأشارت التأمينات، إلى أنه في حالة وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب معاش العجز الكلي أو المستديم، فإنه يُصرف لأفراد العائلة معاش شهري، وفقا لـ”المدينة”.
وأوضحت أنّه يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما أنّه يحق لها أيضًا الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي.
كانت هذه تفاصيل خبر «التأمينات» تحدد عدد أشهر الاشتراك لصرف معاش التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.