«التأمينات» تحدد عدد أشهر الاشتراك لصرف معاش التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً وتوقف عن مزاولة العمل وبلغ سن الستين أو تجاوزها.

وأشارت التأمينات، إلى أنه في حالة وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب معاش العجز الكلي أو المستديم، فإنه يُصرف لأفراد العائلة معاش شهري، وفقا لـ”المدينة”.

وأوضحت أنّه يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما أنّه يحق لها أيضًا الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي.