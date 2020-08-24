“بنك التنمية” يرفع الحد الأعلى لراتب الراغبين في الحصول على القروض الاجتماعية

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن تعديل جديد في شروط الحصول على القروض الاجتماعية.

ورفع البنك، الحد الأعلى لراتب المُقترض إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف ريال، مع تحديد الحد الأعلى لقيمة التمويل بـ 60 ألف ريال، على أن يتم وضع القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد.

وأوضح البنك أن تمويل الزواج‫ المتاح من قبله هو برنامج التمويل المُخصص لمساعدة الزوج، وتمويل الأسرة‫ عبارة عن برنامج تمويل مُخصص لرب الأسرة أو عائلها، وتمويل الترميم هو برنامج مُخصص لإجراء التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة‫