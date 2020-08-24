كشف بنك التنمية الاجتماعية عن تعديل جديد في شروط الحصول على القروض الاجتماعية.
ورفع البنك، الحد الأعلى لراتب المُقترض إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف ريال، مع تحديد الحد الأعلى لقيمة التمويل بـ 60 ألف ريال، على أن يتم وضع القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد.
وأوضح البنك أن تمويل الزواج المتاح من قبله هو برنامج التمويل المُخصص لمساعدة الزوج، وتمويل الأسرة عبارة عن برنامج تمويل مُخصص لرب الأسرة أو عائلها، وتمويل الترميم هو برنامج مُخصص لإجراء التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة
كانت هذه تفاصيل خبر “بنك التنمية” يرفع الحد الأعلى لراتب الراغبين في الحصول على القروض الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.