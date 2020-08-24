شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة.. وافد تشادي يهشم رأس طليقته بـ«مطرقة حديدية» في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدم نجار من الجنسية التشادية على قتل طليقته، بعدما هشم رأسها باستخدام مطرقة داخل أحد المنازل الشعبية بحي غليل الشعبي في جدة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن الجاني البالغ من العمر (29 عاماً) دخل في خلافات حادة مع زوجته وطلقها منذ شهرين، قبل أن يتواصل معها مؤخراً ويطلب مقابلتها لإنهاء أزماتهما مراعاةً لوجود طفلة لهما.

ووافقت المجني عليها البالغة من العمر (28 عاماً) على لقاء طليقها بأحد المنازل الشعبية في حي غليل الشعبي، لكن احتد النقاش بينهما ليقدم الجاني على ضرب رأسها بجدار الغرفة ومن ثم يهشم رأسها بمطرقة حديدية.

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وقام الجاني بإبلاغ والدته بما حدث فقامت والدته بدورها بإبلاغ أحد أعيان الجالية التشادية بما حدث، فبادر الأخير بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

بدورها، باشرت الجهات الأمنية موقع الحـادثة وألقت القبض على الجاني الذي ظل صامتاً أثناء القبض عليه، وتم التحفظ على أداة الجريمة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات حول الواقعة.

من جانبه، قال أحد أقارب المجني عليها، أن المغدورة اطمأنت للجاني وخرجت للقائه لإصلاح ما تهدم بينهما، لكن حدثت الجريمة التي هزت أوساط الجالية التشادية.

وأضاف أن الجاني ظل يماطل في الوفاء بالتزاماته بعد الطلاق، وتم فصله من عمله كنجار في شارع الإسكان بسبب عدم انضباطه.