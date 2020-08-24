كوشنر: اتفاق السلام مع إسرائيل يزيد احتمال حصول الإمارات على مقاتلات "إف 35"

وقال كوشنر، في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، "هذا الموضوع أصبح قضية سياسية في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي. نعم الإمارات تحاول الحصول على طائرات F-35 منذ فترة طويلة".

وأضاف: "المجموعة التي تريدهم ألا يحصلوا على الطائرات أكثر من غيرها هي إيران بوضوح، لأنهم يقعون عبر مضيق هرمز مباشرة، والحقيقة هي أن اتفاقية السلام الجديدة هذه يجب أن تزيد من احتمالية حصولهم عليها، لكنها شيء نقوم بمراجعته".

وتابع كوشنر: "من الواضح أننا سننظر إلى التقييم، وسنفعل كل شيء وفقا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه وزارة الخارجية والجيش الأمريكي".

وبشأن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، قال كوشنر، إن الإمارات ستكون مركزا للبيزنس الإسرائيلي إلى بقية العالم العربي، وذلك في رده على سؤال بخصوص العلاقات المتوقعة مع إسرائيل بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

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وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر، الأربعاء الماضي، بيانا مفصلا أكد فيه، أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يشمل بيعها مقاتلات إف 35 أمريكية، ولا يتضمن أي صفقات عسكرية معها.

فيما قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إن "أي صفقة بيع مستقبلية للأسلحة المتقدمة للإمارات بما في ذلك مقاتلات "إف 35" ستكون مشروطة بضمان التفوق العسكري لإسرائيل، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع مبالغ ضخمة مقابلها.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت عن احتواء اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات على بند سري، بحيث يتم تزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز "F-35" وطائرات إسرائيلية متطورة دون طيار.

​أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".