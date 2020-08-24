وزير الصحة اللبناني يحذر من حساب مفبرك باسمه على تويتر

وقال المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في بيان، إن هناك "حسابا مفبركا على موقع تويتر باسم الوزير حسن، ينشر تغريدات ومواقف لا علاقة للوزير بها، مستخدما لغة بعيدة عن أدب التخاطب والأسلوب العلمي في مقاربة الشأن الصحي المتصل بكيفية مواجهة وباء كورونا"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأكد المكتب الإعلامي أن الجهات القانونية المختصة ستلاحق الحساب المفبرك، مذكرا بأن الحساب الرسمي الوحيد للوزير الدكتور حسن هو التالي: @Hamad_hassan20
يشار إلى أن قطاع الصحة في لبنان يوجه أزمة متفاقمة في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا العالمية وكذلك تحمل تبعات انفجار مرفأ بيروت الذي أسقط مئات القتلى والمصابين.
وكان وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، قد أكد في حديث إذاعي أن "أعداد مصابي فيروس كورونا، الذي يتم تسجيلها في الآونة الأخيرة، صادمة ونحن جميعا أمام تحد حقيقي".
وكان حسن قد صرح في وقت سابق بأن "أزمة كورونا مستمرة، وعلينا تجهيز أنفسنا لمرحلة ازدياد الإصابات بعد انفجار مرفأ بيروت".
ووجه حسن المستشفيات بالتجهيز لاستيعاب المرحلة التالية المتوقعة من ارتفاع الإصابات بعد الانفجار، موضحا "إننا نعلم مقدار معاناة المستشفيات، ولكن تم الاتفاق مع البنك الدولي على دفع فواتير المصابين بكورونا مباشرة في نهاية كل شهر، وهذا الأمر يشجع المستشفيات على استقبال مرضى كورونا".
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