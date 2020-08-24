"أيام وأشهر تحمل الكثير من المفاجآت"... أقوى تهديد عسكري إلى السعودية والإمارات

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وأضاف وزير الدفاع: "وضعنا في المرحلة الراهنة أفضل بكثير مما كنا عليه"، مشددا على "أن الأيام القادمة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت وستتحرر الأرض اليمنية من الغزاة والمحتلين إلى غير رجعة".
وتتواصل، منذ نحو خمس سنوات، معارك عنيفة بين القوات اليمنية المشتركة المشكلة من الجيش التابع للحكومة الشرعية وقوات مقاومة شعبية بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وبين جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مختلف أنحاء البلاد، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.
وتسببت الغارات الجوية للتحالف العربي، وكذلك القصف المدفعي المتبادل، والهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بمقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين وأيضا العسكريين من طرفي الصراع.
وبات اليمن، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.
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