شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. تكون سحب رعدية ممطرة فى السعودية وغائم جزئياً بالإمارات وحار البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج اليوم الإثنين، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة )، و فى البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حارا ورطبا مع بعض السحب وضباب منقطع خصوصا على المناطق البحرية فى البداية، أما فى الإمارات توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً، ورطبا ليلاً

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، ورياح سطحية نشطة على مناطق ( الشرقية، القصيم ، حائل ، الرياض، نجران ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حارا ورطبا مع بعض السحب وضباب منقطع خصوصا على المناطق البحرية فى البداية .

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا ، ثم تتحول الى شمالية بعد الظهيرة.

وحذرت ادارة الارصاد من تدنى الرؤية الافقية الى 1000 متر او اقل فى بعض المناطق فى البداية .

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

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درجة الحرارة : العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 95 % والصغرى 30 %.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار أحياناً نهاراً.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الموج فى الخليج العربى خفيف الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:00 المد الثانى عند 05:09 ..والجزر الأول عند الساعة 10:19 والثانى عند الساعة 23: 11 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 13:11 الثانى عند الساعة 02:26 .. والجزر الاول عند الساعة 19:56 والثانى عند الساعة 07:57 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 44 33 75 25 دبى 43 33 70 30 الشارقة 43 32 70 30 عجمان 42 33 75 25 أم القيوين 40 32 75 30 رأس الخيمة 41 31 70 25 الفجيرة 35 31 80 55 العين 45 32 60 20 ليوا 48 30 90 25 الرويس 38 30 90 25 السلع 39 31 85 30 دلما 37 33 80 45 طنب الكبرى 36 32 85 40 طنب الصغرى 36 32 85 40 أبو موسى 36 32 85 40 .