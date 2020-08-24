شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ثغرة أمنية بنظام تشغيل «ويندوز 10» تسمح بسرقة بيانات المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذّر خبراء أمنيون من وجود ثغرة في برنامج يتم تنزيله على نظام تشغيل ويندوز 10 قد تسمح للقراصنة والمتسللين بسرقة كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين.

وحدد الخبراء هذه الثغرة على أنها شديدة الخطورة، وتؤثر على برنامجTeamViewerعلى ويندوز 10 الذي يتيح التحكم عن بعد بمجموعة من الأجهزة، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

ومع القدرة على التحكم عن بعد في مثل هذه المجموعة الضخمة من الأجهزة، يمكن أن تتسبب كلمة مرور البرنامج في حال وقعت في الأيدي الخطأ بمشاكل كبيرة للمستخدمين.

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وأوضح منشور علىThreatPostأن المتسللين يمكنهم استغلال هذه الثغرة لإقناع الضحية بالتوجه إلى موقع محدد، عبر النقر على رابط يبدأ بعد ذلك بسرقة كلمات المرور.

وفي حين أن هذه الثغرة تمثل خطراً كبيراً على المستخدمين، إلا أن تنفيذ الهجوم أمر صعب، ويحتاج إلى تفاعل من قبل المستخدم، وهناك الكثير من المتطلبات الأساسية لاستغلال الثغرة الأمنية بنجاح.

وإذا كنت تستخدم تطبيقTeamViewerعلى نظام التشغيل ويندوز 10، فيمكنك حماية نفسك من هذه الثغرة من خلال الترقية إلى أحدث إصدار للبرنامج، وعدما زيارة مواقع غير موثوق بها، أو فتح روابط من مصادر غير معروفة أو موثوقة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.