شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدة العزل للمُصاب بـ«كورونا» ولم تظهر عليه الأعراض؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، عدد الأيام التي يقضيها الشخص المُصاب بفيروس كورونا المُستجد “كوفيد 19” في العزل، والتوقيت الذي يبدأ فيه.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن فترة العزل في حال عدم وجود أعراض على المُصاب تكون 10 أيام، وتبدأ من تاريخ أخذ العينة الإيجابية.

ولفتت إلى أن فترة العزل تحتسب إذا كان لدى المُصاب أعراضاً، ولم تتبين منذ بداية ظهور الأعراض.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن فترة العزل تنتهي إذا أمضى المريض 3 أيام على الأقل بعد اختفاء الأعراض.