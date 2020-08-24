شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تكشف عدد الوظائف المتاحة بعد قرار توطين 20% من المهن الهندسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهمية قرار توطين 20% من المهن الهندسية في تقليل نسبة البطالة وسط المهندسين السعوديين.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت الوزارة أن القرار يستهدف توفير 7000 وظيفة للمهندسين، موضحة أن هذه النسبة تغطي جميع الباحثين عن عمل من المهندسين وعددهم حالياً يقارب 5000 مهندس.

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وأكدت أن النسبة تغطي كذلك الخريجين المتوقع تخرجهم خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة النسبة بشكل سنوي متوافق مع حجم الخريجين.