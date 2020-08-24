صحيفة: وزير الخارجية القطري سيزور لبنان خلال اليومين المقبلين

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيزور لبنان خلال اليومين المقبلين للقاء المسؤولين الكبار، ونقل استعداد بلاده لتقديم مزيد من المساعادات للبنان، بعد الكارثة التي حلّت ببيروت ومرفئها.
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، في الـ 4 من أغسطس/ آب الجاري، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة نحو 180 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.
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