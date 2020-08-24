شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء السورية: تشغيل بعض المحطات بعد تعطلها جراء انفجار خط الغاز العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الكهرباء السورى المهندس محمد زهير خربوطلى، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء، وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء، وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئى وتدريجى، و ذلك عقب توقف تلك المحطات جراء الانفجار بخط الغاز العربى بين منطقتى الضمير وعدرا.



محاولات السيطرة على النيران

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، كانت فرق الإطفاء، تطوق الحريق الناجم عن الانفجار بخط الغاز العربى بين منطقتى الضمير وعدرا وتعمل على إطفاء الغاز المشتعل.



قوات الدفاع المدنى تحاول السيطرة على النيران

وكان وزير الكهرباء السورى، قد أعلن عن إن انفجاراً وقع فى خط الغاز العربى بين منطقة الضمير وعدرا فى ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء فى سورية.



قوات الدفاع المدنى تحاول السيطرة على النيران

وقال خربوطلى فى اتصال مع القناة السورية فجر اليوم، إن الانفجار وهو السادس من نوعه الذى يتعرض له هذا الخط فى المنطقة نفسها، أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود فى محطة توليد دير على، وبالتالى فقدان كميات الغاز وخروج باقى المحطات عن العمل بشكل متتال ما أدى إلى حدوث انقطاع فى الكهرباء.

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وأضاف، أن وزارة الكهرباء وبالعمل والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل بجهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإعادة التيار الكهربائى بشكل متتالى خلال الساعات القليلة القادمة.

من جهته، قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس على غانم أن الخط الرئيسى المغذى للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجماً عن عمل إرهابي.

وأضاف غانم فى اتصال مع القناة السورية، أنه تم ابلاغ الورشات الفنية والمعنيين فى الشركة السورية للغاز منذ اللحظات الأولى للبدء فى عمليات الإصلاح الفورى للخط بعد تقييم الأضرار وأن العمل جار لعودة هذا الخط إلى وضعه الطبيعى والعمل بأسرع ما يمكن.

وتابع غانم، إن وزارة النفط والثروة المعدنية وبالعمل والتنسيق مع وزارة الكهرباء تعمل على تقييم الوضع والبدء بعملية الإصلاح وإعادة التيار الكهربائى إلى ما كان عليه.

وأوضح، أن هذا الخط وهو بقطر 36 إنشاً وباستطاعة 7 ملايين متر مكعب من الغاز يغذى محطات دير على وتشرين والناصرية فى المنطقة الجنوبية التى خرجت عن الخدمة حالياً نتيجة الانفجار.