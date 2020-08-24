الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ"حماس" بقطاع غزة

غزة/ محمد أبو دون، هاني الشاعر/ الخليج 365-

قصف الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في تويتر إن طائراته ودباباته أغارت على "مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية (نفق)" تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على "اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية اليوم".



من جانبه، أفاد مراسل وكالة الخليج 365، نقلا عن مصادر فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع "رصد" تابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، وأرض فارغة، شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

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ولم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ نحو أسبوعين، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع لحركة حماس.

وتقول حركة حماس، إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

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