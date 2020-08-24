المشاهد الأولى لانفجار خط الغاز الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن سوريا... فيديو

ويُظهر الفيديو ألسنة لهب مرعبة ترتفع من مكان الانفجار عشرات الأمتار إلى جانب تطاير الشرر الملتهب على مناطق شاسعة حول المكان.

ويتحدث شخص خلال المقطع المصور ويقول،

"إنه يبعد عن مكان الانفجار بحوالي 500 متر".

كانت وسائل إعلام سورية أفادت، فجر اليوم الاثنين، بوقوع انفجار في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال وزير الكهرباء، محمد زهير خربوطلي، إن انفجارا وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

وأكد وزير الكهرباء في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، أن ألسنة اللهب وصلت إلى 50 مترا بسبب الانفجار.

وفي ذات الصدد، أشار وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، إلى أن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار، قد يكون ناجم عن عمل إرهابي".

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، "خروج محطات الناصرية ودير علي وتشرين عن الخدمة".

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وشدد الوزيران السوريان على،

"أن الانفجار أدى إلىانقطاع الكهرباء عن كل سوريا وأن العمل جار لإصلاح العطل".

وتابع علي غانم، أن "ورشاتنا تعمل على إصلاح العطل من أجل إعادته للخدمة وإعادة التيار الكهربائي للبلاد".

ونوه الوزير السوري، بأنه "خلال وقت قصير سيصل إلى مكان العطل، وأنه سيتم إصلاح العطل بخط الغاز وإعادة الكهرباء اليوم".

وفي وقت لاحق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن وزير الكهرباء: "ببدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المحافظات".

ونقلت "سانا"، عن مراسلها أن "فرق الإطفاء تطوق الحريق الناجم عن الانفجـار بخط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا وتعمل على إطفاء الغاز المشتعل".

هذا ولم ترد أي تفاصيل أخرى، حتى الآن، عن سبب الانفجار أو عن إعادة التيار الكهربائي للبلاد.