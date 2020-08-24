شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا، قد ارتفع إلى 6905 حالة، فيما استقر إجمالى حالات الوفيات عند 158 حالة، و ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت وزارة الصحة الموريتانية، قد أعلنت يوم أمس ، عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 6894 فى البلاد.

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ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، أشارت «الصحة الموريتانية» إلى تسجيل 17 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالى لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد–19» إلى 6203.

ووصل العدد الإجمالى للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، يوم السبت، إلى أكثر من 800 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 23 مليون إصابة.