أنصار الله" تعترف بمقتل قائدين رفيعين في معارك بمحافظة الجوف

القاهرة – سبوتنيك. ونعى نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، حسين العزي، عبر حسابه في "تويتر"، رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة التابعة لوزارة الدفاع بصنعاء، اللواء عزي صلاح مطلق دحوة، واللواء روح الله زيد علي مصلح، ركن التوجيه المعنوي في القوات الخاصة ونجل أحد مؤسسي الجماعة.
ونشر العزي، وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "أنصار الله"، صورتين للقياديين الرفيعين اللذين من المقرر تشييعهما بجنازة عسكرية في صنعاء.
وشغل القيادي عزي صلاح دحوة، المكنى "أبو صالح" منصب مدير لأمن محافظة صعدة معقل جماعة أنصار الله، قبل أن يعين في يوليو/تموز العام الماضي، رئيسا لأركان المنطقة العسكرية السادسة التي تتركز عملياتها القتالية في محافظتي الجوف وصعدة شمال اليمن.
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