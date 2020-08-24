إصابات ووفيات كورونا في مصر تعود إلى الارتفاع مجددا

وبحسب وزارة الصحة المصرية، سجلت مصر 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 89 إصابة يوم السبت.

كما ارتفعت الوفيات حوالي 7 حالات بعد تسجيل 19 وفاة، وذلك مقابل 12 وفاة يوم السبت.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة".

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كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.



ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران، ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.