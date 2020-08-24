كورونا.. 3 وفيات و80 إصابة في تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تسجيل 3 وفيات بكورونا، و80 إصابة بالفيروس، و9 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2818 منها 71 وفاة، و1443 حالة شفاء.

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والجمعة، قررت السلطات التونسية إغلاق منطقتي "الحامة"، و"الحامة الغربية" في ولاية قابس، إثر تزايد عدد الإصابات بالفيروس بهما، وهو ما استدعى إرسال مستشفى ميداني عسكري، وفريق طبي إلى المنطقة.

كما قررت منع دخول أي شخص من الخارج إلى البلاد دون شهادة طبية تؤكد خلوه من كورونا.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا و545 ألفا، توفي منهم أكثر من 811 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليونا و39 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.