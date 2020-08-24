أقامتها ولاية تركية.. اختتام دوري كرة قدم في "نبع السلام" السورية

شانلي أورفة / الخليج 365
شهدت منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، اختتام الجولة الثانية من دوري كرة القدم التي أطلقتها في وقت سابق، ولاية شانلي أورفة التركية.
وفي إطار إبعاد شباب المنطقة عن الآثار والضغوط النفسية التي تعرضوا لها خلال سنوات الحرب، أقام مركز الدعم والتنسيق السوري التابع للولاية، دوري "المحبة والسلام" لكرة القدم بين شباب مدينتي تل أبيض ورأس العين الواقعتين ضمن مناطق عمليات "نبع السلام."
وجمعت مباراة ختام الجولة الثانية، بين فريقي الحرية وجحفة الرياضيين، حيث انتهت بفوز الأخير لينال بذلك كأس الدوري.
وأعرب المشاركون في الدوري المذكور، عن شكرهم لتركيا إزاء دعمها إياهم للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد سنوات من الحرب.
ويستعد مركز الدعم والتنسيق السوري التابع لولاية شانلي أورفة، لإطلاق دوري لكرة الطائرة في المنطقة.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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