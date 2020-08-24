إيطاليا ترسل سفينتين محملتين بالمساعدات إلى لبنان

روما/ الخليج 365

أعلنت سفارة إيطاليا في لبنان، الأحد، وصول سفينة عسكرية إيطالية إلى مرفأ بيروت، ضمن إطار "عملية طوارئ الأرز" التي أطلقتها روما لمساعدة لبنان.

وذكرت السفارة، عبر تويتر، أن "سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومبارديير كانت في استقبال السفينة".

كما نشرت السفارة صورا للسفينة "San Giusto" التي تحمل مستشفى ميدانيا.

وسيتم نصب المستشفى الميداني في حرم الجامعة اللبنانية بمنطقة الحدث - بعبدا.

كما تحمل السفينة وحدة لرفع الأنقاض من فوج الهندسة في الجيش الإيطالي التي ستساعد في عمليات الردم وإزالة الأنقاض في منطقة المرفأ، ووحدة من المتخصصين في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

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وبهذا الخصوص، قال وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني، الذي يزور بيروت الإثنين، في تصريح صحفي، إن وصول سفينة "San Giusto" إلى بيروت يشكل دلالة إضافية على التقارب الإيطالي من الشعب اللبناني، في مثل هذه الأوقات الصعبة.

ومن المرتقب أن تصل أيضا إلى لبنان الإثنين السفينة العسكرية الإيطالية "ETNA" محملة بمساعدات إنسانية أخرى.

وأعلن مسؤول الاحتياط في البحرية الإيطالية الأدميرال نيكولا دي فيلتشه، في تصريح صحفي، أن السفينة "ETNA" التي تحمل مستشفى وعددا من الغرف الجراحية، ستساعد في تخفيف العبء عن المستشفيات اللبنانية.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

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