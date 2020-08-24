شكري حسين/ الخليج 365
أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 5 من مسلحي جماعة الحوثي، خلال مواجهات ضد القوات الحكومية في محافظة الحديدة على البحر الأحمر (غرب).
وقال المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" (تابعة للجيش)، في بيان، إن خمسة من مسلحي جماعة الحوثي قُتلوا أثناء محاولتهم الهرب على طريق مدينة التحيتا (جنوبي الحُديدة)، بعد عملية تسلل فاشلة.
وأضاف أن القوات المشتركة رصدت عربة عسكرية عليها 5 من مسلحي الحوثي، حاولت التقدم إلى مواقع القوات المشتركة، فباشرتها بإطلاق النار أثناء هروبها، مما أدى إلى تدمير العربة ومقتل من فيها.
وتتكون القوات المشتركة (حكومية) من "ألوية العمالقة" و"قوات حراس الجمهورية" و"قوات أبناء تهامة"، وهي منتشرة في الساحل الغربي لليمن.
ولم يذكر البيان إن كانت عملية التسلل خلفت أم لا خسائر بشرية في صفوف القوات الحكومية.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب بشأن ما أعلنه الجيش اليمني.
وتسيطر جماعة "الحوثي" على مدينة الحديدة، مركز المحافظة، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات المشتركة على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.
ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا ضارية بين القوات الحكومية والحوثيين، المسيطرين على محافظت، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.
ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
ووضعت الحرب ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 5 من مسلحي الحوثي في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.