بايرن ميونيخ بطلاً لدوري أبطال أوروبا

تُوج بايرن ميونيخ بطلًا لدوري أبطال أوروبا بفوزه على باريس سان جيرمان (1-0) في المباراة النهائية، اليوم الأحد، والتي أقيمت على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الجناح الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 59، ليمنح بايرن لقبه السادس على مدار تاريخه في البطولة، ليتوج الفريق بالثلاثية هذا الموسم.