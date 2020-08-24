شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاحنة معلقة في لوحة إرشادية على طريق رماح بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاحنة معلقة في لوحة إرشادية على طريق رماح بالرياض بعد ارتفاع صندوقها الخلفي، واصطدامها باللوحة أثناء مرورها على الطريق. Advertisements ويبدو أن قائد الشاحنة لم ينتبه للصندوق الخلفي بسبب خلل في الشاحنة مما تسبب في ارتفاع الصندوق وارتطامه باللوحة الإرشادية وتعلق الشاحنة في الهواء. وتوقع بعض متداولي المقطع أن قائد الشاحنة قفز منها لطلب المساعدة، حيث ظهرت أبواب الشاحنة مفتوحة رغم تعلقها في الهواء.

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