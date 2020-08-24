شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات إلكترونية مفيدة يمكنك استخدامها مباشرة دون تسجيل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، روابط للعديد من الخدمات التي يمكن استخدامها، والاستفادة منها بدون تسجيل.
ومن ضمن هذه الخدمات ما يلي:
• ضغط حجم مساحة الصور:https://compressor.io
• ارفع أي ملف وافحصه من الفيروسات:https://virustotal.com
• عداد مؤقت تنازلي:http://e.ggtimer.com
• عمل تصويت سريع:http://polls.io
• محول صيغ ملفات:https://cloudconvert.com
كانت هذه تفاصيل خبر 5 خدمات إلكترونية مفيدة يمكنك استخدامها مباشرة دون تسجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.