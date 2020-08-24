وزارة التسامح تطلق مؤتمر «دور المرأة في تعزيز قيم التعايش» الأربعاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح والتعايش أن تنظيم وزارة التسامح والتعايش مؤتمر «دور المرأة في تعزيز قيم التعايش»، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، وذلك يوم الأربعاء المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار «استشراف إسهامات المرأة في الخمسين» بحضور عربي ودولي بارز، يأتي تأكيداً للاعتزاز بدور المرأة الإماراتية، حيث تشارك العديد من القيادات العالمية بمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو، وعدد من القيادات النسائية العربية إضافة إلى القيادات النسائية الإماراتية البارزة يركز على تعزيز مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي كسفيرة للتسامح والتعايش والأخوّة الإنسانية من خلال ثلاث جلسات افتراضية منفصلة.

صورة لائقة

وأوضحت أن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حريص على أن يظهر المؤتمر بالصورة التي تليق باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كراعية للحدث، وبدور الوزارة في تعزيز القيم الإنسانية الأصيلة، مؤكدة على متابعته المستمرة لكافة تفاصيل المؤتمر، الذي يحتفي بنجاحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وسيلقي المؤتمر الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وقدرتها على الإنجاز، حيث يستضيف المؤتمر منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيس نادي دبي للصحافة، والدكتورة مي الجابر رئيسة مبادرة صحة المرأة، واللتان تتحدثان عن تجربتهما، ودور أم الإمارات في تمكين المرأة إضافة إلى ما يمكن أن تسهم به المرأة بشكل عام والمرأة الإماراتية بصفة خاصة فيما يتعلق بتعزيز قيم التسامح والتعايش على صعيد المجتمعات، ورسالتهن للأجيال القادمة.

وعن المشاركات وأهم محاور المؤتمر أوضحت الصابري أن الشيخ نهيان بن مبارك وجّه بأهمية أن تحظى كل الفئات بفرصة المشاركة سواء من جيل الرواد، أو القيادات النسائية الحالية أو أجيال الشباب، إضافة إلى اهتمامه بمشاركة عالمية واسعة تمثلت في قيادات نسائية عالمية وقياديات بالأمم المتحدة والمنظمات العالمية، وذلك لتحقيق الثراء في المناقشات والمحتوى المعرفي للمؤتمر. وحول شعار المؤتمر «استشراف إسهامات المرأة في الخمسين» أكدت الصابري أن المؤتمر حريص على إبراز التجارب الواقعية للمرأة والتي أثرت في تطور ونهضة دول الإمارات لتكون دليلاً على النجاحات الكبيرة لتجربة أم الإمارات في تمكين المرأة، ولذا سيقدم المؤتمر إضاءات واسعة على هذا الملف عبر 50 عاماً.





أهم المتحدثين



وعن برنامج المؤتمر وأهم المتحدثين قالت الصابري إن المؤتمر يضم 3 جلسات، تتناول الأولى (المرأة وقيم التعايش والتسامح في المستقبل) من خلال توضيح دَوْرَة تشكُّل القيم لدى الفرد، ودور المرأة (كأمّ) في غرس القيم الأصيلة والحفاظ عليها، إضافة إلى دورها في سوق العمل، وشرح أهمية دور أم الإمارات في تمكين المرأة من أداء هذا الدور، ويتحدث فيها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والأميرة لمياء بن ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، إيرينا بوكوفا رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية بألمانيا والمدير العالم السابق باليونيسكو، ماريا فرناندا إسبينوزا جارسيس الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى آخر متحدث في الجلسة الأولى البارونه فلويلا بنيامين الحاصلة على وسام الامبراطورية البريطانية برتبة السيدة القائد التي تتناول قيم التسامح والتعايش عالمية وليست محصورة بمجتمع محدد ودور المرأة في نشر وتعزيز هذه القيم وخصوصاً الإماراتية.

وخُصصت الجلسة الثانية لرصد دور المرأة الإماراتية في خمسين عاماً، عبر إبراز مكانتها المتميزة وإنجازاتها المتواصلة، وجهود أم الإمارات المقدرة لتمكين المرأة في مختلف المجالات المحلية والعالمية، والآفاق المستقبلية للمرأة الإماراتية في الخمسين عاماً المقبلة، وتتحدث فيها حصة بو حميد وزير تنمية المجتمع، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي، والدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، كنموذج ناجح لتمكين المرأة الإماراتية ونجاحاتها.

وأضافت الصابري أن الجلسة الثالثة ستركز على برامج ومبادرات تمكين المرأة للإسهام في صناعة المستقبل وتتحدث فيها سارة الأميري وزير الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ومنى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين السفيرة جاكلين أونيل سفير منظمة المرأة والسلام والأمن في كندا، وآخر المتحدثات هي جابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وعضو في مجلس الشيوخ المكسيكي وتتناول البرامج والمبادرات في المكسيك حول تعزيز دور المرأة في تشكيل القيم ونشر التعايش.