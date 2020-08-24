نواف الأحمد الصباح: لن نسمح لقلة ضالة بجر البلاد للانقسام والفوضى

أكد نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، أن «الكويت لن تكون بؤرة للفساد وألا أحد فوق القانون، وأن المتورطين في قضية التسريبات لن يفلتوا من العقاب»، مؤكداً أن أبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون، مجدداً الثقة في رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، ومشدداً على «مواجهة الفساد وخطره المدمر بكل حزم».

وقال في كلمة وجهها للمواطنين: «نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخراً من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، لا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة، وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة، وتعدٍ على حريات الناس وخصوصياتهم، تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية، وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن».

وتابع الشيخ نواف: «أود التنويه بأن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصياً ومتابعتي لجميع إجراءاته، وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه، بعد أن تمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه»، مشدداً على ألا يفلت أي مسيء من العقاب، مؤكداً الاعتزاز بالمؤسسات الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين، والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة، الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة التي لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن، ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن».

لن نسمح بشق الصف باسم الحرية الزائفة

وأكمل قائلاً: «لقد حذر الأمير مراراً من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من معاول هدم وتخریب لبنیان مجتمعنا وقیمه الفاضلة، وما تحفل به هذه الوسائل من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم وإطلاق الاتهامات دون دلیل، ولن نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا إلى الانقسام والفوضى باسم الحریة الزائفة؛ الأمر الذي یوجب الإسراع بترجمة التوجیه السامي بالقضاء على من أسماهم الأمير بأشباح الفتن، حفاظاً على أمن البلاد وصیانة مجتمعنا».

واستطرد قائلاً: «إیماننا بحریة الرأي ثابت والتزامنا بالنهج الدیمقراطي راسخ بما لا یقبل التشكیك أو المزایدة، فهو عهد ارتضیناه جمیعاً، ونتمسك به نموذجاً صادقاً للتوافق الوطني الذي توارثناه جیلاً بعد جیل، ولاشك في أن لهذه الحریة إطاراً قانونیاً وأخلاقیا یراعي مسؤولیتها ویحفظ كرامات الناس وسمعتهم، ویحقق الصالح العام، وكذلك نهجنا الدیمقراطي الذي یحكمه الدستور والقانون ومقتضیات المصلحة الوطنیة، ما یستوجب من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، تصویب مسار العمل واستشعار التحدیات والمخاطر التي تحیط بنا، والتصدي للقضایا الجوعریة وما یمس هموم المواطنین ومصالحهم».

تجديد الثقة في رئيس الحكومة

وأردف نائب الأمير: «أمامنا العدید من الملفات والقضایا المهمة وهي نتیجة تراكمات طویلة تحتاج معالجتها إلى الجدیة والحكمة والفكر الخلاق، كما تحتاج إلى التعاون البناء والإیجابیة وروح الفریق الواحد، ولنا في الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات، ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد الكريم. فهناك قضايا التعليم والشباب والإصلاح الإداري والتركيبة السكانية، والخدمات والإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن ينطلق من إصلاح الأجهزة الحكومية، ومعالجة الهدر في المصروفات وضبط وتجفيف منابع الفساد وأدواته إلى جانب القضايا الأخرى المهمة».

لجنة تحقيق في تسجيلات أمن الدولة

وفي أثناء ذلك، قالت وزارة الداخلية الكویتیة، إن التسجیلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسریبها مساء أمس الأول السبت، تعود إلى عام 2018، وهي قید التحقیق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدیة إجراء التحریات.

وأوضحت الوزارة في بیان صحفي، أنه تمت إحاطة مجلس الأمة في جلسته في 4 من الشهر الجاري بشأن هذه التسجیلات، وتسليمه لاحقاً نسخة منها للاطلاع عليها وضمها إلى أعمال لجنة التحقیق البرلمانیة في قضیة الصندوق السیادي المالیزي.