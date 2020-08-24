التحالف العربي يعترض ويدمر مسيّرتين مفخختين وباليستياً

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اعترضت «قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن» ودمرت مسيرتين«مفخختين» وصاروخاً باليستياً أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، واختطفت الميليشيات 13 شخصاً من محافظة البيضاء، وشردت مئات العائلات في مأرب، ولقي 68 شحصاً حتفهم جراء الألغام الحوثية منذ بدء عام 2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قواته تمكنت صباح أمس الأحد، من اعتراض وتدمير مسيرة «مفخخة» في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت السبت عن اعتراض وتدمير مسيرة «مفخخة» كانت باتجاه المدنيين والأحياء المدنية بالمنطقة الجنوبية في المملكة. وأوضح المالكي أن قوات التحالف تمكنت أيضاً مساء السبت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين والأحياء المدنية في مدينة «جازان». وأضاف أن الميليشيات اتخذت الأحياء المدنية والمدنيين في اليمن دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ الباليستي.

من جهة أخرى،اختطفت الميليشيات الحوثية، أمس، 13 شخصاً من أبناء قرية شرياف بمديرية القريشية محافظة البيضاء ونقلتهم إلى جهة مجهولة. وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الميليشيات الانقلابية كثفث خلال الأشهر الأخيرة من جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء قرية شرياف والقرى المجاورة لها من خلال عمليات اقتحام القرى والمنازل واعتقال المواطنين واستهداف المدنيين وقصف منازلهم بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة متسببة بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.

إلى جانب ذلك،أفاد تقرير حكومي يمني بأن 1580 أسرة نزحت من مساكنها ومن مخيمات النزوح في مديرية مدغل في محافظة مأرب إلى مواقع أخرى في المحافظة، بسبب العمليات العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي داخل المديرية. وقال تقرير صادر عن «الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين»، إن بعض هذه الأسر نزحت للمرة الثانية أو الثالثة، حيث سبق واستقبلتهم مديرية مدغل كنازحين في أوقات سابقة.

وأشار التقرير إلى أن الأسر النازحة حديثاً قصدت مديريات صرواح والمدينة والوادي، والبعض منهم نزح إلى مواقع بداخل مديرية مدغل نفسها تبتعد إلى حد ما عن أماكن الخطر. وقالت الوحدة، في تقريرها الأولي، إن بعض هذه الأسر «خرجت سيراً على الأقدام، تاركةً كل ما لديها من مأوى وإيواء الذي لم يتلف من آثار السيول والرياح السابقة».

ويبلغ إجمالي عدد النازحين في مدغل أكثر من 20000 نازح، وفقاً للتقرير.

كما كشف تقرير حديث، أن عدد الضحايا في اليمن بسبب ألغام ميليشيات الحوثي الانقلابية بلغ 68 مدنياً يمنياً بينهم 37 قتيلاً، منذ مطلع العام الجاري 2020. وأكد مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين في اليمن، أن الألغام الحوثية الأرضية المزروعة في الأراضي الزراعية والقرى والآبار والطرق قتلت 140 .

وأوضح المشروع، وهو مصدر بيانات إنسانية، أن الألغام الحوثية الأرضية المزروعة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، منعت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى السكان المحتاجين، وأدت إلى منع الوصول إلى المزارع وآبار المياه، وألحقت الأذى بالمدنيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم.