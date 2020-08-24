توظيف مهارات الإعلام لخدمة رواد الكشافة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



نظمت لجنة رواد ورائدات كشافة الإمارات دورة تدريبية لثلاثة أيام متتالية على المنصة الافتراضية تحت شعار «مهارات الإعلام وكيفية توظيفها لخدمة رواد الكشافة والمرشدات»، بمشاركة أكثر من 500 فرد من القادة والخبراء في الإعلام الكشفي من 19 دولة عربية، إضافة لضيوف من دولتي النيجر ونيجيريا.

ورحب الدكتور عبدالله المشرخ رئيس اللجنة بالمشاركين، ناقلاً لهم تحيات الدكتور سالم الدرمكي رئيس جمعية كشافة الإمارات. وأعرب عن تضامنه مع الإخوة في لبنان، مطالباً بالدعاء لهم أن يرحم الله الشهداء، ويشفي الجرحى.

ومن ناحيتها أعربت القائدة وفاء أفيلال من المملكة المغربية، ضيفة شرف الدورة، عن خالص شكرها لإدارة اللجنة لاختيارها ضيفة الشرف. وإيذاناً ببدء الجلسات، تقدم راعي الدورة عيد بخيت المزروعي، عضو المجلس الوطني السابق، ورئيس جمعية كشافة الإمارات السابق، بكلمة مباركاً الجهود المبذولة في تحقيق الإنجازات في خدمة الحركة الكشفية. وتوجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الدكتور أحمد ثاني الدوسري، أمين سر لجنة رواد ورائدات كشافة الإمارات، بالشكر لجميع المشاركين.