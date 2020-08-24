ضابط في شرطة دبي يترأس مشروع«الجينوم العربي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تنفيذاً لتوجهها الاستراتيجي في الابتكار في القدرات المؤسسية، ترأس ضابط في شرطة دبي مشروع «الجينوم العربي» بالتعاون مع جامعة كامبريدج في بريطانيا، والمختص بجمع وتحليل العينات الموثقة للطفرات الوراثية بين الشعوب العربية، كما ترأس فريق تحليل مشروع «الجينوم البشري العالمي»، الذي انطلق قبل 30 عاماً على مرحلتين، الأولى جمع العينات، والثانية اختصت بتحليل ودراسة وإصدار موسوعة جينية شاملة توثق الطفرات الوراثية العالمية بين الشعوب.

ويأتي هذا العمل العلمي بالتعاون مع جامعتي كامبريدج في بريطانيا وهارفارد في الولايات المتحدة، ضمن الرحلة الابتعاثية للضابط لدراسة الدكتوراه في جامعة كامبريدج، وتم نشر بحثين عن المشروع العالمي مؤخراً في دائرة نشر (Science) و (Cell) اللذين يعتبران من أعرق وأهم المجلات العلمية.

وأكد العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن ترؤس الرائد محمد علي المري، الطالب المبتعث، لمشروع الجينوم العربي، ونجاحه في جمع العينات لتحديد الأساس الجيني للحمض النووي الخاص بالشعوب العربية للتعرف على الاختلافات الوراثية بينهم.

من جانبه، قال المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، إن شرطة دبي لديها الآن 165 مبتعثاً بنظام التفرغ الكامل.

بدوره، تحدث الرائد محمد علي المري، الطالب المبتعث في بريطانيا، عن نشر دراسة مشروع الجينوم العالمي، وترؤسه للمشروع الجينوم العربي بأكمله.