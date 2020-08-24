المجلـس الوطنـي الاتحـادي يوافـق علـى 15 مشـروع قانـون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



حازت قطاعات الصحة والغذاء والبيئة والاقتصاد على النصيب الأكبر من موضوعات مشروعات القوانين، التي ناقشها المجلس الوطني الاتحادي، ووافق عليها خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على مدى 13 جلسة أقر خلالها 15 مشروع قانون، وذلك ترجمة للاستراتيجية البرلمانية التي تستهدف مواكبة رؤية الدولة في مختلف الظروف واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل، والتي من ضمن أهدافها جدولة الجلسات بالتعاون مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين، خلال عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة.

ويأتي حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية ومواصلة دوره الوطني بعقد سبع جلساته «عن بعد»، على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم ودولة الإمارات بسبب «كوفيد- 19»؛ حيث تمت مناقشة 9 مشروعات قوانين منها أربعة تناولت قطاع الصحة.

وشهد الدور الأول تسجيل 3 سوابق برلمانية، وذلك بعقد سبع جلسات «عن بعد» لتعد الأولى التي يعقد فيها المجلس جلساته في غير المكان المخصص لعقدها في «قاعة زايد»، ومناقشة مشروع قانون والموافقة عليه في أربعة أيام وهو مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، لتعد أقصر فترة زمنية يستغرقها المجلس واللجان في مناقشة مشروع قانون وإقراره، وذلك في الجلسة التاسعة التي عقدها المجلس يوم الخميس الموافق 21/5/2020 وعقد جلسة في غير الأيام المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس، وهي يومي «الثلاثاء والأربعاء»، وهي الجلسة التاسعة من الدور الأول.

وحظيت التعديلات والمواد المستحدثة التي أضافها المجلس الوطني الاتحادي على مواد مشروعات القوانين والبالغة 366 مادة، بموافقة الوزراء ممثلي الحكومة الذين أكدوا أهمية دور المجلس ولجانه في تطوير التشريعات.