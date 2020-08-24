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الجائحة تثير قلق نازحي الروهينجا في ميانمار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّرت أقلية الروهينجا في ولاية راخين التي مزقتها النزاعات عن مخاوفها من وصول إلى مخيماتها المكتظة بعدما تسببت مجموعة من الإصابات بإغلاق عاصمة الولاية. ويعيش نحو 130 ألف مسلم من الروهينجا في ما تصفه منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بظروف «الفصل العنصري» في مخيمات حول سيتوي.
وقد سجلت هذه المدينة 48 إصابة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل أكثر من 10 في المئة من نحو 400 إصابة سجلت حتى الآن في ميانمار.
وزارت السلطات مخيم تاي تشونغ هذا الأسبوع للتوعية بمسألة التباعد الاجتماعي، وهو أمر مستحيل لأنه عادة ما تعيش 10 عائلات في منزل واحد، كما قدمت معقمات لليدين وكمامات.
(أ ف ب)

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