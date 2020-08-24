«مكافحة المخدرات» في دبي تضبط 1176 متهماً خلال 6 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أشاد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف ضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة، من خلال الحد من انتشار آفة المخدرات وضبط مروجيها لتحقيق مؤشرات متقدمة في قضايا المخدرات، وحرص شرطة دبي على استمرارية التأهيل والتدريب والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات، وفقاً لأحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وضبط تجارها على مستوى الإمارة والدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في النصف الأول من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

واطلع على إنجازات الإدارة، التي أظهرت ضبط 1176 متهماً على مستوى الإمارة من إجمالي 2786 متهماً على مستوى الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

واستمع إلى شرح من العقيد محمد حميد صقر مدير إدارة المكافحة المحلية، حول قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ ضبطت الإدارة 712 كيلوغراماً من المخدرات والأقراص المخدرة خلال النصف الأول من العام الجاري في الإمارة، تنوعت بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريجوانا.

وعلى صعيد المكافحة الدولية، أوضح المقدم ياسر المسلمي مدير إدارة المكافحة الدولية أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات دولياً أيضاً، إيماناً منها بأن قضية المخدرات قضية عابرة للحدود تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها، حيث تم إمداد دول مختلفة ب 36 معلومة مهمة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تم رصد 39 موقعاً الكترونياً تروج للمخدرات.

واستطاعت الإدارة إمداد دول مختلفة ب 36 معلومة مهمة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أدى إلى إلقاء القبض على 16 متهماً، وضبط 2.049 طن من المخدرات، و2706 من الأقراص المخدرة، فيما نجحت الإدارة العامة في رصد وحجب 39 موقعاً إلكترونياً تروّج للمخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري.

واطلع على إحصائيات مركز حماية الدولي.