متظاهرو بيلاروسيا يحتشدون في مينسك والجيش يوجه إنذاراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين المناهضين للحكومة في شوارع مينسك، أمس الأحد، في حين تدخل الجيش في الأزمة السياسية في البلاد وحذر من أنه سيرد على أي اضطرابات للمعارضة تقع بالقرب من النصب التذكارية بالمدينة، في وقت حذر فيه الاتحاد الأوروبي من تحويل بيلاروسيا إلى «أوكرانيا ثانية»، وأعلن سكان دول البلطيق تضامنهم مع المتظاهرين عبر سلسلة بشرية ضخمة. وتواصلت أمس التظاهرات في مدن روسيا البيضاء المنددة بحكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، خاصة بعد فوزه بفترة رئاسية سادسة خلال الانتخابات التي أجريت هذا الشهر، ووصفها المحتجون بالمزورة. وأظهرت مقاطع مصورة الشوارع، مكتسية باللونين الأحمر والأبيض مع طوفان من المتظاهرين يرفعون الأعلام التي ترمز لمعارضتهم للرئيس، ويطالبون بتنحيته بعد 26 عاماً في السلطة

ونظم المحتجون مسيرة نحو نصب تذكاري تطوقه سلسلة من أفراد قوات الأمن يرتدون ملابس الجيش. وقالت وزارة الدفاع، إنها أصبحت الآن مسؤولة عن حماية مثل هذه النصب التذكارية، وأن الجيش سيتدخل للتعامل مع أي اضطرابات بالقرب منها.

ووصفت وزارة الدفاع المحتجين، بأنهم «فاشيون». وقالت الوزارة في بيان: «نحذر بشدة: أي انتهاك للسلام والنظام في مثل هذه الأماكن، فإن الجيش وليس الشرطة سيتعامل معه بدءاً من الآن».



وفي بيان منفصل، حذرت وزارة الداخلية، من أن أي تظاهرات غير مرخصة ستعتبر غير مشروعة، وقالت إنها اعتقلت، 22 شخصاً في اليوم السابق.

من جهته، حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من خطر تحول بيلاروسيا إلى «أوكرانيا ثانية»، معتبراً أنه من الضروري «التعامل» مع الرئيس لوكاشينكو، في مقابلة نشرتها، أمس، صحيفة «إل باييس» الإسبانية. وقال بوريل إن الاتحاد، «لا ينوي تحويل بيلاروسيا إلى أوكرانيا ثانية»، في إشارة إلى الخلاف مع روسيا، بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وتابع:«تمت تسوية التوتر بين أوروبا وروسيا بعد تبادل لإطلاق النار وأعمال عنف، وتفكك الأراضي الأوكرانية الذي ما زال مستمراً. إن مشكلة البيلاروسيين ليست في الاختيار بين روسيا وأوروبا، إنه الخيار بين الحرية والديمقراطية».

وقرر سكان البلطيق تنظيم سلسة بشرية تمتد 30 كيلومتراً، يتوقع أن يشارك فيها الآلاف، وذلك تضامناً مع شعب بيلاروسيا. وستمتد السلسلة البشرية من العاصمة الليتوانية فيلنيوس إلى الحدود البيلاروسية.وقالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي فرت إلى ليتوانيا، إنها قد تشارك في الحدث..

ويتوقع أن يحضر الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا التظاهرة. وتوقع المنظمون مشاركة 50 ألف شخص.

كما جرى التخطيط لإقامة سلاسل بشرية أصغر حجماً في لاتفيا على الحدود مع بيلاروسيا، وفي العاصمة الإستونية تالين وفي بلدان أخرى كانت ضمن الاتحاد السوفييتي السابق. وفي براج، يعتزم متظاهرون شبك أيديهم على طول جسر تشارلز الشهير.(وكالات)