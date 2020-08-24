شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن أعضاء نقابة المعلمين في الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت محكمة أردنية، أمس الأحد، على إخلاء سبيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين البالغ عددهم 13 عضواً، وجميع المعلمين الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قاضي محكمة البداية، محمد الطراونة، وافق على طلبات قدمت إلى المحكمة لإخلاء سبيل الموقوفين بكفالة، بعد أن صدرت مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، بتهمة «تجاوزات مالية»، و«التحريض على الدولة».

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