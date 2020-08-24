رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون يرفضون تأخير الاستشارات

اعتقل متهم بالمشاركة في ارتكاب جريمة في شمال لبنان، حيث قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص، في وقت ما زالت الاستشارات الإلزامية لتسمية رئيس الحكومة الجديد محل أخذ ورد، وحذر البطريرك الماروني بشارة الراعي، من أن مسؤولين يحاولون منع التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت حتى لا يمسهم أحد.

فقد قضى ثلاثة شبان، هم: علاء فارس، وجورج سركيس، وفادي سركيس، ليل امس الأول السبت، في بلدة كفتون في قضاء الكورة في شمالي لبنان، بعدما أطلق ركاب سيارة، من دون لوحات، في داخلها 4 أشخاص، النار من رشاشات حربية على الشبان الثلاثة، وهم عناصر في شرطة البلدية، فأردوهم.

وأفادت المعلومات بأن «منفذي الجريمة تركوا خلفهم في السيارة رشاشات، ومسدسات، وكاتماً للصوت، وقنبلة يدوية». واتضح أن السيارة الهوندا التي استخدمها الجناة انتقلت ملكيتها خلال عام واحد لأكثر من 10 أشخاص، ما يثير الريبة.

وتفقدت قاضية التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، مكان وقوع الجريمة، واطلعت على التحقيقات الأولية من قبل الأجهزة المختصة، واستمعت إلى إفادات الشهود. وفي السياق، تسلمت دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي اللبناني موقوفاً من القوة المشتركة الفلسطينية في ​مخيم البداوي ​قرب طرابلس، ونقلته إلى ​بيروت​ بعد اشتباك معه فجراً، أصيب خلاله أحد عناصر الشعبة بكتفه. وهناك شبهة بضلوع الموقوف في جريمة كفتون - ​الكورة​.

هذا الواقع اللبناني المأزوم اقتصادياً، واجتماعياً، ومالياً، ومعيشياً، وأمنياً، لم يجد له أي صدى، أو مفاعيل لحلحلة الأزمة الحكومية والسياسية اللبنانية، والتفرغ لمعالجة الأزمات المستفحلة، وإذا كان هناك معالم واضحة تستشف من تطورات الساعات الأخيرة والتحركات والمواقف التي سجلت خلالها، فيمكن استخلاصها بانها تعكس فوضى، وارتباكاً سياسياً واسعين، لن يؤديا في الحصيلة إلى أي نتيجة.

وفي الواقع، فإن الشكوك زادت وتفاقمت في الساعات الأخيرة حيال آفاق الاستحقاق الحكومي، خصوصاً مع غياب أي مؤشرات جدية حتى الآن، حيال الإجراء الدستوري البديهي الذي يفترض أن يلي استقالة الحكومة، وهو تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة. ثم إن انعدام الأفق حيال الاستحقاق الحكومي فيما العد العكسي يقترب من نهاية أغسطس/ آب، وحلول الأول من سبتمبر/ أيلول، الموعد المنتظر لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثانية في اقل من شهر، يضع الحكم، وحلفاءه، والقوى السياسية الأخرى أيضاً أمام محك حساس جداً، سيتحملون من خلاله تبعات أي تأثيرات سلبية في هذه الزيارة، سواء ثبت موعدها، أو لا، باعتبار أن القاصي، والداني، يدركان حجم الضرر الكبير الذي يمكن أن ينجم الآن عن التسبب بأي غضب فرنسي جديد، فيما فرنسا لم توفر أي مجال لإغاثة لبنان ودعمه ومساعدته على تجاوز كارثة الانفجار إلا وقدمتها.

لذا أكدت مراجع سياسية واسعة الاطلاع أن زيارة ماكرون باتت المحور الأساسي الذي سيتركز عليه الجهد السياسي في الأيام المقبلة، تجنباً لنكسة خطيرة يمكن أن تنشأ في حال تسببت التعقيدات السياسية والعرقلة والمناورات باحتمال عدول الرئيس الفرنسي عن الزيارة في اللحظة الأخيرة. وفي المجال الحكومي، علمت ”الخليج 365” أن رؤساء الحكومة السابقين عقدوا اجتماعاً، امس الأحد، أكدوا فيه رفضهم تأخير رئيس الجمهورية تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وتكليف رئيس الحكومة الجديد الذي هو من يتولى إدارة المفاوضات لتشكيل الحكومة، وليس أحداً غيره.

في أي حال، لم تعكس صورة الواقع السياسي اللبناني في الساعات الماضية أي ملامح مشجعة على دفع الاستحقاق الحكومي إلى الأمام. فإلى جانب المماطلة المتمادية في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، تفاقمت خلف الكواليس تباينات إضافية حيال تسمية الرئيس المكلف.

فإذا كان موضوع التكليف المحتمل للرئيس سعد الحريري الذي اندفع به رئيس البرلمان، نبيه بري، اصطدم، يوم الجمعة الماضي، في اجتماع في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، برفض «التيار الوطني الحر»، فإن الساعات الأخيرة شهدت تفاعلات سلبية وراء الكواليس حول موقفي كل من الحزب التقدمي الاشتراكي، و«القوات اللبنانية»، من رفضهما أيضاً لتكليف الحريري، بما يجعلهما في نقطة تقاطع مع التيار الوطني الحر، ولو لأهداف وأجندات مختلفة بين الأطراف الثلاثة.

وفي المواقف، أعلن البطريرك الماروني، بشارة الراعي، في عظته في قداس الأحد،أن «البطريركية المارونية تتطلع إلى توطيد علاقات لبنان بأشقائه العرب، فهي تؤمن إيماناً صادقاً بانتماء لبنان إلى العالم العربي، وبالتعاون مع قادة دوله من أجل ​السلام​ والتقدم في الشرق الأوسط»، وأضاف أن «لبنان اليوم هو الأحوج إلى السلام ليتمكن من استعادة قواه، والقيام بدوره في محيطه لخدمة حقوق الإنسان، والشعوب. كفانا حروباً وقتالاً ونزاعات لا نريدها».

كما دعا الراعي السلطات إلى «دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات، ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية في المدن، والبلدات، والقرى»، مشيراً إلى أن «بعض المناطق اللبنانية تحولت إلى حقول متفجرات لا نعلم متى تنفجر، ومن سيفجرها»، مشدداً على أن «وجود هذه المخابئ يشكل تهديداً جدياً وخطيراً لحياة المواطنين التي ليست ملكاً لأي شخص، أو فئة، أو حزب، أو منظمة».

وأضاف إن «ما يدمي القلب أكثر (بعد كارثة انفجار المرفأ) ويثير الغضب الشعبي هو أن بعض مسؤولي الدولة يتعاطون مع الكارثة من زاوية سياسية، ويحولون دون تحقيق دولي تكشف بواسطة تقنياته وحياديته أسباب التفجير، ويحدد المسؤوليات بتجرد، ونزاهة».