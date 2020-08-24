برلمان إيرلندا يناقش فضيحة مرتبطة بالوباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد البرلمان الإيرلندي جلسة خاصة بدعوة من رئيس الوزراء، ميتشل مارتن، بعد فضيحة سياسية مرتبطة بفيروس كورونا، وطلب من المفوض الأوروبي للتجارة الإيرلندي، فيل هوجان، الاستقالة لتورطه فيها.

وجاء هذا القرار بعد معلومات عن عشاء راقص تم تنظيمه الاربعاء، لمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس نادي الجولف التابع للبرلمان، بحضور 82 مدعواً، بينهم فيل هوجان. وقد أدى إلى استقالة عدد كبير من المسؤولين، بينهم وزير الزراعة دارا كالياري.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في «انتهاكات» للقانون. وقال مارتن، وفارادكار، إنهما «تحدثا مع المفوض هوجان وطلب منه الاستقالة». وقال مسؤولان أوروبيان إن هوجان قبل دراسة الاستقالة، لكنه اختار أن يسلك مسار الاعتذار وتقديم توضيح لموقفه ما سيساعده على البقاء في منصبه. (أ ف ب)