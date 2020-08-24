القوات الأمريكية تنسحب من «التاجي» وتسلمها للجيش العراقي

أعلنت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، أمس الأحد، أن دورها حالياً في العراق تقديم المعلومات الاستشارية، مؤكدة أنها سلمت الموقع رقم 8 في معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد الى القوات العراقية. وشهدت القاعدة، التي تبعد 20 كيلومتراً شمال بغداد، من حين لآخر هجمات صاروخية شنتها فصائل مدعومة من إيران مستهدفة القوات التي تقودها الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال التحالف في بيان «إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق». وأضاف أن معسكر التاجي كان يضم في السابق ما يصل إلى 2000 من أعضاء التحالف وأن معظمهم غادروا هذا الصيف. وتابع قائلاً إن باقي قوات التحالف ستغادر خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تسليم المعدات للقوات العراقية.

وذكر أن هذه «تمثل عملية التسليم الثامنة في عام 2020 للمواقع التي تخص التحالف ضمن القواعد العراقية».

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قد أعلن أن قوات التحالف سلمت الموقع رقم 8 الذي كانت تشغله في قاعدة التاجي شمال بغداد الى القوات العراقية.

من جانب آخر، كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، عن توجه قوة عسكرية لملاحقة القتلة في محافظة البصرة وفرض الأمن، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وقال الغانمي خلال مشاركته في الجلسة الأمنية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن «هناك قوة توجهت لتنفيذ واجب اعتقال «القتلة». وأضاف الغانمي: «سنلاحق المجرمين، وسنلقي القبض على «القتلة» خلال ساعات». ونفذت قوة أمنية كبيرة في الأيام الثلاثة الماضية وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي آدم، أوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة في كافة أنحاء المحافظة.

الى ذلك، اعتبر رئيس حكومة كردستان، مسرور البرزاني، قيام محتجين بحرق المباني الحكومية بحلبجة، أفعالاً تندرج في خانة الإجرام. وذكر بيان لحكومة كردستان أن «البرزاني أجرى اتصالا هاتفيا مع محافظ حلبجة آزاد توفيق، ناقشا خلاله الأوضاع في المحافظة من الناحية الصحية والخدمية»، مبيناً أن «رئيس حكومة الاقليم أدان إقدام مجموعة على حرق مبان حكومية، وممتلكات عامة وخاصة في محافظة حلبجة، معتبرا هذه الأفعال تندرج في خانة الإجرام».