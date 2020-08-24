«روبن هود» القصة الداخلية لاغتنام الفــرص وجنــي الثــروات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة



على الرغم من الوباء الحالي، أصدرت أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل نتائج مالية مذهلة، بلغت نحو «ربع تريليون» دولار في المبيعات الفصلية مجتمعة و34 مليار دولار من الأرباح خلال فترة انخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 33%.

في تلك الفترة كان منتسبو «وول ستريت» الشباب منخرطين في مضاربات باستخدام تطبيق التداول على الهاتف المحمول «روبن هود» Robinhood. الآن هم على استعداد لجني الأرباح.

منذ فبراير/شباط الماضي، ومع انهيار الاقتصاد العالمي تحت وطأة وباء فيروس «كورونا» المستجد، بدأ الملايين من المبتدئين، المسلحين ب 1200 دولار من شيكات التحفيز وليس لديهم شيء ليفعلوه، التداول عبر تطبيق «روبن هود» الناشئ في وادي السيليكون، وهي شركة وساطة وخدمات مالية أسسها في عام 2013، الأمريكيان فلاديمير تينيف، وبايجو بهات. وتتمثل في تطبيق مجاني وسهل الاستخدام وملهم لرواد البورصة من الألفية الجديدة. سمي تيمناً بالأسطورة الخارج عن القانون في العصور الوسطى «روبن هود» والذي كان يأخذ من الأغنياء ويعطى الفقراء.

هدف التطبيق هو إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل للجميع. من خلال عمليات تداول بدون عمولة. لكن الهدف الأكبر كان أن تصبح ثرياً عن طريق بيع صفقات العملاء إلى أشهر المشغلين في السوق.

لقد كان «كوفيد-19» وتدفق المنح الحكومية هبة من السماء ل «روبن هود». حيث أضافت الشركة أكثر من 3 ملايين حساب منذ يناير/كانون الثاني، بزيادة 30% عن عام 2019، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 700 مليون دولار، بزيادة 250% عن العام الماضي. وأصبح التداول بدون عمولة عبر تطبيق «روبن هود» معياراً لوسطاء التداول أمثال «تي دي أمريكان تراد» و«فيديلتي» و«فانجارد» وغيرها. وأخذ المتداولون يحركون الأسواق صعوداً وهبوطاً من خلال هذا التطبيق، حتى أصبحت أسهم بعض الشركات الكبيرة مثل «تيسلا» أو حتى شركات تأجير السيارات المفلسة مثل «هيرتز»، والتي تتأرجح بشكل كبير يومياً، هي المفضلة بالنسبة لهم. ولأول مرة، ووفقاً ل «جولدمان ساكس»، تسبب المضاربون في الخيارات، مثل أولئك الذين طورهم «روبن هود»، في تجاوز أحجام تداول خيارات «الأسهم الفردية» أحجام تداول نظيراتها «العادية»، حيث ارتفعت بنسبة غير مسبوقة بلغت 129% هذا العام.

مستثمرو التجزئة

قال فلاديمير تينيف لمجلة فوربس، «أعتقد أن هناك موقفاً فريداً في تاريخ الأسواق المالية، فعادة عندما يعقب انهيار السوق ركود، ينسحب مستثمرو التجزئة، وتستفيد المؤسسات. في هذه الحالة، بدأ الأشخاص في فتح حسابات جديدة في«روبن هود»، وبدأ العملاء الحاليون في إدخال أموال جديدة أيضاً. هذا يبشر بإيجابية للمجتمع والاقتصاد، حيث بدأ الملايين يستثمرون بينما لم يكونوا ليفعلوا لولا ذلك».

منذ إنشائها، تم تصميم «روبن هود» لتحقيق الربح من خلال بيع طلبات تداول عملائها الصغار لعمالقة وول ستريت الكبار الذين أمضوا عقوداً وحققوا المليارات. في الواقع، يكشف أحد التحليلات أنه كلما زادت المخاطر التي يتعرض لها عملاء «روبن هود» في حسابات التداول شديدة النشاط، زادت أرباح الشركة الناشئة من مخضرمي التداول التي تبيع طلبات عملائها إليهم. وعلى الرغم من أن توظيف «روبن هود» الناجح للمتداولين الشباب عديمي الخبرة ربما يكون قد ولّد عن غير قصد عدداً من أصحاب الملايين الجدد الذين يركبون موجة السوق الصاعدة التي تغذيها الديون، إلا أنه يخدع أيضاً جيلاً بأكمله للاعتقاد أن خيارات التداول بنجاح هي بنفس سهولة لعبة فيديو.

روجت الشركة للعالم قصة مساعدة الرجل الصغير على عكس نموذج عملها الفعلي.

لا يزال الملايين يتدفقون على التطبيق الذي يسبب الإدمان، في حين يعيش المؤسسان المشاركان فلاديمير تينيف وبايجو بهات داخل منجم من الذهب يذكرنا بأيام «فيسبوك» ما قبل الاكتتاب العام.

وسط طفرة أعمال «كوفيد-19»، جمعت شركة «روبن هود» 800 مليون دولار من المستثمرين المغامرين، ما منحها في النهاية تقييماً مذهلاً بلغ 11.2 مليار دولار، وأتاح لمؤسسيها صافي ثروة ورقية بقيمة مليار دولار لكل منهما. ولكن في ضوء نجاح «مورجان ستانلي» في استحواذها على «إي-ترايد» ب 13 مليار دولار، وبيع «تي دي أمريكان ترايد» مقابل 26 مليار دولار، يعتقد البعض أن «روبن هود» يمكن أن تحصل على تقييم بنحو 20 مليار دولار إذا تم طرحها للاكتتاب العام أو تم الاستحواذ عليها. تكمن المشكلة في أن «روبن هود» روجت نفسها للعالم على أنها تساعد الشركات الناشئة، وهذا عكس نموذج عملها الفعلي الذي يقوم على بيع بيانات هذه الشركات لمشغلي السوق الأثرياء. صعود فلاديمير تينيف وبايجو بهات هو أمر مألوف في عصر اضطراب التكنولوجيا.

التقى فلاديمير تينيف وبايجو بهات كطلاب جامعيين في جامعة ستانفورد في صيف 2005. وكان لديهما بعض أوجه التشابه في حياتهما، إذ نشأ الاثنان في فرجينيا، وهما أبناء عائلتين مهاجرتين، قدمتا من بلغاريا والهند على التوالي.

في عام 2011 أنشأ الاثنان برنامجاً للتداول، كان ذلك بعد فترة وجيزة من «الانهيار المفاجئ» في وول ستريت عام 2010. في نفس الوقت الذي كان فيه تينيف وبهات يتعلمان من الداخل كيفية عمل المتداولين ذوي المضاربات والأرباح العالية، كان العالم الخارجي في حالة اضطراب، وبدأ يتعافى ببطء من آثار الأزمة المالية عام 2008. لعب كل ذلك دوراً في إنشاء الاثنين لشركة «روبن هود» الرسمية، والتي رافقتها اضطرابات وول ستريت والاحتجاجات على عمليات الإنقاذ وتقييد الرهن العقاري في «مين ستريت»، حتى اتهمهما أحد الأصدقاء بالاستفادة والربح من نظام غير متكافئ. قاد ذلك الزميلين في عام 2012 إلى تصور تطبيق «روبن هود»، وأطلقوا عليه هذا الاسم في إشارة واضحة إلى تسوية النزاع. حيث لا توجد عمولات ولا حد أدنى للأرصدة، في وقت كان المنافسون من منخفضي التكلفة مثل «إي ترايد» E-Trade و«تي دي ترايد» TD Ameritrade يجنيان المليارات من هذه الرسوم.

في عام 2013، حد تطبيق «روبن هود» من الوصول، وأنشأ قائمة انتظار تضم 50 ألف شخص، وأطلع المستخدمين المحتملين أنه يمكنهم رفع قائمة الانتظار من خلال الإشارة إلى الأصدقاء. وتم إطلاق التطبيق رسمياً في متجر «أبل» عام 2014، وكان لدى «روبن هود» آنذاك قائمة انتظار تضم مليون مستخدم لم يُنفقوا شيئاً تقريباً على التسويق.

ركز بهات بشكل جنوني على تصميم التطبيق، وفي كل مرة كان يأتي بميزة جديدة. حتى حصل التطبيق على جائزة «أبل للتصميم» في عام 2015. وبدأ عملاء الألفية في تنزيله بأعداد كبيرة.

بحلول خريف عام 2019، جمع «روبن هود» نحو مليار دولار من التمويل وتضخمت إلى 7.6 مليار دولار، مع 500 موظف و6 ملايين مستخدم.

الخلطة السرية للنجاح

تم بناء أعمال «روبن هود» بالكامل على بيع طلبات عملائها إلى عمالقة التداول، ومنذ البداية راهنت الشركة على ربحية خلطتها السرية «الدفع مقابل تدفق الطلبات» أو PFOF.

فعل اثنان من جيل الألفية شيئاً لم يتمكن عمالقة مثل «فانجارد» و«فيديلتي» من تحقيقه. لقد وجهوا الضربة القاضية إلى لجان تداول الأموال الميسرة التي غذت أجيالاً من سماسرة البورصة وشكلت الأساس المالي لشركات الوساطة في وول ستريت.

بدلاً من تحصيل الرسوم في العلن على شكل عمولات، كان «تينيف» و«بهات» يجنيان الأموال من وراء الكواليس، ويبيعان تداولاتهما لما يسمى بصناع السوق، وهي شركات تداول كبيرة ومتطورة مثل «سيتاديل سكيوريتيز»، و«تو سيجما سكيوريتيز»، و«ساسكويهانا إنترناشيونال جروب» وشركة «فيرتشو فاينانشال». حيث تقوم الشركات الكبيرة تلك بإدخال طلبات عملاء «روبن هود» في خوارزمياتها وتسعى إلى جني الأرباح من تنفيذ الصفقات عن طريق تقليل الكسور الصغيرة من أسعار العطاءات والعروض.

لم تخترع «روبن هود» عملية بيع الطلبات هذه، فقد جنت شركة «إي ترايد»، على سبيل المثال، حوالي 200 مليون دولار في عام 2019 من خلال هذه الممارسة. ولكن على عكس معظم منافسيها، تفرض «روبن هود» نسبة مئوية من الفروقات على كل صفقة تبيعها، مقابل مبلغ ثابت. لذلك عندما تكون هناك فجوة كبيرة بين السعر المطلوب والعطاء، يفوز الجميع باستثناء العميل. علاوة على ذلك، نظراً لأن عملاء «روبن هود» يميلون إلى تداول كميات صغيرة من الأسهم، فمن غير المرجح أن يتحركوا في الأسواق، ويشكلوا خطورة بالنسبة للكميات الكبيرة التي تدير نماذجها.

في الربع الأول من عام 2020، تم جني نحو 70% من إيرادات الشركة البالغة 130 مليون دولار من بيع تدفق الطلبات، وازداد الرقم في الربع الثاني، ليصبح 180 مليون دولار.

نظراً لتاريخ تينيف وبهات في مجال التداول عالي المخاطر، فليس من المستغرب أن يبنوا شركتهم بذكاء على أساس جذب الحسابات التي يرغبها عملاؤهم من شركات التداول في وول ستريت. أولئك الذين يطاردون أسهم الزخم المتقلبة، ولا يهتمون كثيراً بحجم الفروق، وأولئك الذين يضاربون بالخيارات. لذلك تم تصميم التطبيق لجذب الجيل الجديد من المستثمرين الشباب عديمي الخبرة.

«كوفيد-19» نعمة ونقمة على حد سواء ل «روبن هود»

أجبر الوباء الملايين من عملاء «روبن هود» المستقبليين على البقاء في مكان آمن، خالٍ من عمليات التحويل ومسلحين باتصالات إنترنت سريعة وأموال مجانية من الحكومة. في غضون ذلك، وفرت سوق الأوراق المالية حماسة لا مثيل لها عندما تراجعت ثم ارتفعت، وصنعت نجوماً كباراً مثل «أمازون» وأحيت أسهماً ميتة ك «تشيزابيك إنرجي».

وكانت النتيجة نمواً غير مسبوق لشركات السمسرة الناشئة. تمتلك «روبن هود» الآن أكثر من 13 مليون حساب عميل مسجل، ما يقرب من عدد حسابات شركة «تشارلز شواب»، التي تمتلك بعد 49 عاماً في السوق 14 مليون حساب ممول، وأكثر من ضعف حسابات «إي ترايد»، التي تملك 6 ملايين حساب.

في الأشهر القليلة الماضية، قامت «روبن هود» بإعادة الهيكلة داخل الشركة. يقول تينيف إن الشركة تقوم أيضاً باستثمارات تقنية كبيرة. ويتجه جزء كبير من رأس مالها الاستثماري الجديد البالغ 800 مليون دولار نحو ترقيات وإضافة فنيين إلى 300 موظف بالفعل.

تعهدت الشركة بالمساعدة في تثقيف عملائها حول طبيعة المضاربة العالية للتداولات. يتضمن ذلك تعيين متخصص في تعليم الخيارات وطرح تحسينات على التنبيهات ورسائل البريد الإلكتروني داخل التطبيق التي ترسل إلى العملاء بشأن صفقات الخيارات المعقدة.

منذ عامين، تحدثت «روبن هود» علناً عن الاكتتاب العام، وهناك شعور بضرورة هذا الأمر داخل الشركة هذه الأيام. خصوصاً مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر وازدهار سوق الأسهم، فإن نافذة الطرح العام مفتوحة على مصاريعها، لكنها لن تستمر إلى الأبد.

بالنظر إلى مشاكل الشركة الحالية، قد يكون الخيار الأفضل هو البيع السريع لشركة كاملة الخدمات مثل «جولدمان ساكس» أو «يو بي إس». مثل هذه الصفقات توفر بالتأكيد مكاسب غير متوقعة بمليارات الدولارات لمؤسسيها الشباب، «تينيف» و«بهات». وكما يعلم أي متداول جيد، من الأفضل أن تبيع عندما تستطيع، وليس عندما تضطر إلى ذلك.