إنجاز 10254 شقة سكنية خلال 5 أشهر في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

ارتفع عدد المباني والوحدات السكنية المنجزة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 إلى 12259 مبنى ومسكناً مع الانتهاء من تنفيذ 1713 مبنى ومسكناً في مايو/ أيار الماضي، حسب بيانات «بلدية دبي» التي نشرها «مركز دبي للإحصاء».

وسجلت الشقق السكنية الحصة الأكبر من عمليات الإنجاز بواقع 10254 وحدة بنسبة (83.6%)، تلتها المحال التجارية في المركز الثاني ب 611 محلاً بنسبة (5%)، ثم الفلل الخاصة ثالثاً ب 568 فيلا بنسبة (4.4%)، وفي المركز الرابع جاءت الفلل الاستثمارية ب 526 فيلا بنسبة (4.3%)، أما المباني الصناعية فحلت خامساً ب 73 مبنى وبنسبة (0.6%)، وجاءت المباني متعددة الطوابق والمباني العامة في المركزين السادس والسابع على التوالي ب 177 و50 مبنى.

وأشارت بيانات «بلدية دبي» إلى إنجاز 1417 شقة سكنية خلال مايو الماضي، و102 فيلا خاصة، و82 محلاً، و81 فيلا استثمارية، و21 مبنى متعدد الطوابق، و6 مبان صناعية، بالإضافة إلى 4 مبان عامة.

وكانت القيمة الإجمالية للمباني المنجزة في دبي قد سجلت خلال الربع الأول 2020 نحو 8.5 مليار درهم بنمو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 7.2 مليار.