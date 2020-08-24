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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بإعفاء عدد من المسؤولين في حرس الحدود

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وبحسب وكالة الأنباء "واس"، صدر أمر ملكي بإنهاء خدمة الفريق، عواد بن عيد بن عوده البلوي، مدير عام حرس الحدود، بإحالته إلى التقاعد.

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED

إعفاء محافظي: أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة، وكذلك إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

وأيضا إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، تبوك، وعسير).

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كما شملت الإعفاءات كل من: أمين منطقة تبوك، رؤساء بلديات: أملج، الوجه، والسودة. وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

ومنحت الأوامر الملكية وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدا في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك، وفقا لـ "واس".

وأحالت الأوامر الملكية  جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، إلى التحقيق من جهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وأن تتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.

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