وقال عضو الأعلى للدولة ناجي مختار، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أنه "يرفض بقاء الإدارة الحالية للمصرف المركزي المتمثلة في الصديق الكبير، حتى لا يصل الأمر لتجميد إيرادات الدولة".
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نرحب بما ورد في بياني فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الصادرين بتاريخ 20 أغسطس/ آب، والداعيين إلى وقف إطلاق النار ونعتبرها خطوة إيجابية وانتصار لإرادة السلام وشجبا للحروب ومسعريها، وفي هذا الوقت ندعو الأطراف السياسية الفاعلة كافة المحلية والإقليمية لدعم هذا المسار حيث إنه مطلب كل الليبيين الذين سأموا الحروب العبثية التي دمرت المقدرات وأزهقت الأرواح.
وتابع البيان: "نؤكد على ضرورة إطلاق حوار سياسي شامل يؤدي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية، ونرفض وضع إيرادات النفط المصدر الرئيسي للدخل الوطني في حساب معلق حتى تتم عملية توافق سياسي شامل، والذي أثبتت التجربة أنه صعب ولا يخضع لإرادة الليبيين في كثير من الأحيان، ونري أن الحل الأجدى والأسهل هو إعادة تشكيل إدارة مصرف ليبيا المركزي محل الخلاف بدلا من رهن العائد الوطني الوحيد لتوافق وطني شامل قد يكون بعيد المنال.
وأضاف: "نشدد على أن الحل الحقيقي للأزمة السياسية في بلدنا لا يكون إلا عبر سلطة تنفيذية موحدة تشرف على عرض الدستور المصوت عليه من قبل الهيئة للاستفتاء ومن ثم الشروع في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
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إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا... أعضاء بـ"الأعلى للدولة" يطالبون بتغيير إدارة المصرف المركزي ودعم توحيد المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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