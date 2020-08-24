إسرائيل دولة عملاقة... أفيخاي أدرعي يشيد بضاحي خلفان: هل يحذوا باقي العرب حذوه؟

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وقال أدرعي، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد: "الحق يحتاج إلى رجلين: رجل ينطق به ورجل يفهمه".

واعتبر أدرعي أن ما قاله ضاحي خلفان عن أن إسرائيل دولة عملاقة يعكس شجاعة كاتبه، وتساءل: "هل يحذوا باقي العرب حذوه؟".

وكتب قائد شرطة دبي تدوينة، قبل يومين، تحدث فيها عن إسرائيل، قال فيها: "إسرائيل دولة عملاقة ووجودها في الشرق الأوسط وجود طبيعي".

وقبل أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

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كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".