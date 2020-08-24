شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منصف الليل.. إطلاق نار على متظاهرين ضد حكومة السراج فى طرابلس.. فيروس كورونا يعاود الارتفاع يإيطاليا.. كوشنر يتوقع حصول الإمارات على مقاتلات F35 بعد اتفاقها مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة توفير كافة الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث التي دارت ووقعت في كافة أنحاء العالم في السطور التالية:- لبنانيون يعيدون تدوير الزجاج المتحطم فى تفجيرات بيروت بعد نقله لطرابلس دشن لبنانيون مبادرة من أجل إعادة تدوير الزجاج المهمش والمحطم، بحيث يتم نقله من شوارع بيروت إلى طرابلس لتحويله إلى أباريق ومرطبانات وأوان زجاجية أخرى الزجاج بثت قناة "ليبيا الحدث" مساء اليوم الأحد، مقاطع فيديو يظهر فيه ميليشيات يطلقون النار على متظاهرين نددوا بفساد حكومة السراج وسوء الأحوال المعيشية، وكانت تظاهرات خرجت في طرابلس تطالب بضرورة الحفاظ على ماتبقى من أرض الوطن، ومن ينهب مقدرات الشعب الليبي. ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر اليوم الأحد ولاية ميلة الجزائرية (شمال شرق)، وبحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد تحدد مركز الهزة بثلاثة كيلومترات غرب منطقة قرارم قوقة بولاية ميلة. حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى الكويت حتى إشعار آخر أعلنت الطيران المدني، حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر. استهدف انفجار، مساء اليوم الأحد، رتلاً أمريكياً منسحباً من معسكر التاجي العراقي حسبما أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية دون المزيد من التفاصيل، وانسحب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم، من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمها لقوات الأمن المحلية. قالت مصادر قضائية إن الأردن أفرج اليوم الأحد عن 13 من زعماء نقابة المعلمين التي تقودها المعارضة بعد نحو شهر من احتجازهم في خطوة تضعف جماعة أصبحت مصدرا رئيسيا للمعارضة. Advertisements انفجار يستهدف رتلا أمريكيا منسحبا من قاعدة التاجى بالعراق إيطاليا تسجل 1210 حالة إصابة جديدة بكورونا سجلت إيطاليا 1210 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما جاء في حصيلة رسمية نشرت الأحد، ما يؤكد ارتفاع عدد الحالات نتيجة التنقلات وأنشطة الترفيه الصيفي. قتل 12 شخصًا وأصيب عدد كبير نتيجة أعمال عنف وتبادل إطلاق النار بين مجموعتين عرقيتين في منطقة أسابا عاصمة محافظة دلتا، وأعلن قائد شرطة دلتا، حافظ محمد إينوا عن إرسال قوات أمنية إلى المنطقة، والسيطرة على الأوضاع هناك. انتخابات مبكرة في إسرائيل بعد فشل مفاوضات الائتلاف فشلت مفاوضات الائتلاف في إسرائيل بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض"، ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية التوجه لانتخابات مبكرة. أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إبرام الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل يجب أن يزيد احتمال حصول الدولة الخليجية على مقاتلات "F-35" الأمريكية. تجدد ثوران بركان جبل سينابونج بإندونيسيا وسحابة دخان بارتفاع 1000متر ثار بركان جبل سينابونج في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا مجددا اليوم، وقذف بسُحب ساخنة من الرماد إلى ارتفاع ألف متر، فى أحدث أنشطة ثوران بركانية خلال شهر أغسطس، وأفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أن ثوران البركان استمر نحو 12 دقيقة .

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كانت هذه تفاصيل خبر باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منصف الليل.. إطلاق نار على متظاهرين ضد حكومة السراج فى طرابلس.. فيروس كورونا يعاود الارتفاع يإيطاليا.. كوشنر يتوقع حصول الإمارات على مقاتلات F35 بعد اتفاقها مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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