شكرا لقرائتكم خبر عن خلط الوقود بالماء.. الغرامة والتشهير بمحطة محروقات تغش المستهلكين في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عاقبت وزارة التجارة محطة محروقات في الرياض، بالغرامة والتشهير، بسبب غش المستهلكين بخلط الوقود بالماء. Advertisements وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية 50 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة اسبوع، تعويض المستهلكين المتضررين. كما تضمن الحكم “إبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين”.

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