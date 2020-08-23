شكرا لقرائتكم خبر عن تلاعب بأسعار الحواسب المجمعة في سوق الكمبيوتر استغلالاً للدراسة عن بُعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اشتكى مواطنون ومقيمون من حالات التلاعب وارتفاع أسعار الحواسب المجمعة في سوق الكمبيوتر، مرجعين ذلك لسيطرة العمالة الآسيوية عليه.
وسلطت قناة “الإخبارية” خلال تقرير لها الضوء على بعض حالات التلاعب في أسعار الحواسب بعد إعلان وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد لفترة 7 أسابيع، مستغلين حالة الطلب المتزايد من الطلاب بالتزامن مع القرار.
وأكد مواطن أن بعض من يفتقدون الدراية السوقية بأسعار قطع ومكونات الكمبيوتر قد يتعرضون لعمليات التلاعب التي تقوم بها العمالة، مشيرًا إلى أنه لم يجد أي سعودي يعمل في هذا المجال داخل السوق.
وقال مواطنون إن بعض الذين يعملون في سوق الكمبيوتر لا يملكون إقامة، مؤكدين أنهم يبيعون الحواسب المستعملة بسعر الجديدة.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد خلال السبعة الأسابيع الأولى، وذلك لتقييم العملية التعليمية خلال تلك الفترة.
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